Sora (FR) – Coronavirus, non ci sono nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Non ci sono nuovi contagi nelle ultime 24 ore dal 06 aprile 2020. Il numero dei contagiati resta a 34. Ci sono tuttavia ulteriori dinamiche in evoluzione

EMERGENZA ECONOMICA

Verranno apposti mercoledì notte sui mastelli della differenziata gli avvisi per contattare i numeri dei Servizi Sociali del Comune e dell’Aipes per richiedere gli aiuti. I numeri sono:

Servizi Sociali del Comune 0776828036 e 0776828025 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

AIPES 800400495 e 800491595

I tagli dei buoni spesa sono:

€ 20.00

€ 10.00

€ 5.00

Verranno tutti timbrati e firmati dal Sindaco, che li renderà non riproducibili.

Distribuzione:

La distribuzione dei buoni spesa parte giovedì 9 aprile dalle ore 10.30 presso la sede dell’anagrafe sita in Corso Volsci, poiché il front office è in grado di offrire le norme di sicurezza sul distanziamento.

I servizi sociali contatteranno i cittadini censiti in precedenza. SOLO i cittadini chiamati telefonicamente si dovranno recare all’esterno dell’Anagrafe muniti di mascherina, guanti e carta d’identità. Verranno poi ordinatamente chiamati all’interno dell’anagrafe, verrà fatta sottoscrivere l’autocertificazione in precedenza compilata telefonicamente e verrà consegnato infine il buono spesa.

Coloro che, contattati telefonicamente dai servizi sociali al ritiro dei buoni, non fossero in condizioni di recarsi presso l’Anagrafe potranno usufruire del servizio a domicilio organizzato dalla Protezione Civile: i volontari, infatti, recapiteranno il buono a casa di coloro che ne faranno richiesta.

Si ribadisce che NON DEVONO RECARSI PRESSO L’ANAGRAFE PER IL RITIRO DEI BUONI I CITTADINI CHE NON SONO STATI CONTATTATI TELEFONICAMENTE DAI SERVIZI SOCIALI

Si auspica che la distribuzione dei buoni spesa avvenga con la massima calma e serenità. A garantire la sicurezza di tutti saranno presenti due agenti della Polizia locale.

DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE

Considerate le numerose richieste per la distribuzione delle mascherine, per prenotarle è possibile chiamare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 0776828219 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il numero della Protezione Civile di Sora al tel 0776825545 dalle ore 8.30 alle ore 19.00

DONAZIONI

Si ringraziano i Cavalieri di Malta per la corposa donazione di beni che verranno distribuiti.

Si ringraziano tutte le associazioni che si adoperano con le numerose iniziative tese ad aiutare chi si trova in difficoltà

✍️– La sintesi della live del Sindaco di martedì 7 aprile 2020 é a cura dell’ufficio Relazioni con il Pubblico –