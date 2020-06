Sora (FR) – Coronavirus, l’Amministrazione comunale ringrazia tutte le persone che hanno dato il loro grande aiuto nei giorni dell’incertezza

Nel periodo che va dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Governo ha proclamato lo Stato di emergenza a causa della pandemia da Covid -19, passando per il 9 marzo, data di inizio del lock down, fino al quattro di maggio, quando è ufficialmente ripartita la nazione con la fase due, sono trascorse settimane intense e complesse che hanno segnato uno spartiacque importante per la storia dei Comuni e di riflesso anche per la città di Sora.Giorni di angoscia, settimane di incertezza e purtroppo anche di gravi perdite che però non hanno mai piegato lo spirito di servizio di ingranaggi fondamentali della macchina amministrativa, come i servizi sociali, la polizia municipale, l’ufficio relazioni con il pubblico, il Consorzio Aipes, che si sono trovati a fronteggiare un nemico ostico ed invisibile.

Non bisogna dimenticare poi l’emersione di nuovi bisogni, che da un lato, hanno richiesto una repentina riorganizzazione per garantire una pronta risposta verso i cittadini, dall’altro la ricezione, l’implementazione ed il rispetto delle normative igienico sanitarie e delle normative di settore che si susseguivano di volta in volta; non va dimenticato anche il prezioso e silenzioso servizio degli operatori di Ambiente e salute SRL., dalla tempestiva sanificazione di strade e mastelli ben prima delle linee guida ministeriali, allo smaltimento di rifiuti che non si è mai interrotto durante questi mesi.

A questa risposta di matrice amministrativa si è affiancato l’infaticabile lavoro dell’Asl con tutto il personale e la grande rete del mondo associativo: dai volontari della Protezione Civile, alla Caritas, ai Cavalieri di Malta, alle tante associazioni di ogni genere che a vario titolo ed ognuna con modalità differente, con generoso slancio hanno dato il loro contributo.

Abbiamo imparato a fronteggiare il virus, ad arginarlo facendo fronte comune e dimostrando che nelle difficoltà la comunità è capace di serrare le fila e vincere sfide dure e complesse. In questi giorni di ritrovata normalità cogliamo l’opportunità per ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione, tutte le persone che hanno dato il loro grande aiuto nei giorni dell’incertezza, annullando le distanze e vincendo le paure a supporto della città.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO

Veronica Di Ruscio Roberto DeDonatis