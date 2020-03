Sora (FR) – Coronavirus, il Sindaco: un nuovo caso di contagio, una giovane 32enne

SITUAZIONE SANITARIA

Alle ore 8.15 di oggi 19 marzo 2020 i casi di pazienti positivi al coronavirus sono 7, uno in più di ieri: si tratta di una donna di 32 anni.I dati che pervengono devono allinearsi in modalità temporale e tra tutte le autorità competenti.

PICCO DELLA CURVA DEL CONTAGIO IN PROVINCIA DI FROSINONE

Il picco è atteso tra lunedì 23 e mercoledì 25 marzo che tradotto in fatti vuol significare che è necessario attenersi ancor di più alle regole che ormai tutti conosciamo e ad uscire se non per le motivazioni previste: lavoro, spesa e acquisto medicine.

CONTROLLI SUL TERRITORIO

Sono stati intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale che provvede a segnalare alle autorità competenti i cittadini trasgressori

IL SINDACO HA CITATO L’INTERVISTA AL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE SUL CORRIERE DELLA SERA

Il Presidente Conte si ritiene soddisfatto per l le azioni del governo in materia di emergenza COVID-19 e soprattutto per la trasparenza: nulla è stato nascosto ai concittadini.

Il nostro è un popolo caratterizzato ad un grande individualismo e da radicate libertà civili. Non avrebbe potuto reggere lo stesso schema della Cina non siamo in Cina e non siamo uno stato centralizzato .

Senza la collaborazione di tutti i risultati positivi che tutti ci aspettiamo tarderanno ad arrivare

NON RISPETTARE LE REGOLE VUOL DIRE ALLUNGARE I TEMPI DELL’EPIDEMIA CON UN AGGRAVIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

SE SI VUOLE USCIRE DALL’EMERGENZA BISOGNA RISPETTARE LE REGOLE

