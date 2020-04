Sora (FR) – Coronavirus, Il Sindaco De Donatis:”da oggi stop alla prenotazione delle mascherine”

A partire da oggi, giovedì 9 aprile 2020, si ferma la prenotazione delle mascherine donate dalla Protezione Civile Regionale alla Città di Sora Nei giorni scorsi sono state moltissime le prenotazioni registrate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dalla Protezione Civile di Sora ai numeri di telefono messi a disposizione della cittadinanza. E’ già partita la distribuzione delle mascherine prenotate, pertanto, le prenotazioni verranno riprese nei prossimi giorni anche in base alle scorte disponibili. Le mascherine, per lo più, sono destinate a quella fascia di popolazione che per motivi logistici o economici è impossibilitata a reperirle.

dalla pagina Facebook del comune di Sora

