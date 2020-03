Sora (FR) – Coronavirus, il Sindaco De Donatis : Il punto sulla situazione sanitaria

A Sora nella giornata di sabato 28 marzo non si registra nessun contagio

Ieri, venerdì 27 maggio l’annoveriamo come una una giornata nera, sia per il decesso di un paziente malato di COVID-19 nella nostra Città, sia per i 969 decessi a livello nazionale.

Il dato confortante è che a livello nazionale il numero dei contagi rallenta così come riportano i dati ufficiali e così come si legge in un articolo del Corriere della Sera. La velocità del contagio rallenta ma il dato dei decessi aumenta: sono due dati in controtendenza. La Protezione Civile ci spiega che per quanto riguarda i decessi ora vediamo gli effetti dell’onda di più di 15 giorni fa, quando ci sono stati i contagi e le misure di prese dal Governo ancora non avevano trovato una stretta decisiva con una corretta ed uniforme applicazione su tutti i territori, all’interno dei quali si sono moltiplicati i contagi, che hanno generato tutti questi decessi. Il dato confortante e scientificamente attendibile è che la percentuale di crescita negli ultimi 7 giorni è di 7.4% contro il 15 % di una settimana fa.

Il numero dei positivi nella provincia di Frosinone: giovedì 27 marzo pari a n. 47, di cui 40 si sono sviluppati nelle 3 strutture sanitarie ormai note e solo 7 in altri ambiti.

Dati dei positivi riscontrati nella provincia di Frosinone: venerdì 28 marzo, pari a n. 29 positivi, di cui 12 sono stati registrati nelle strutture sanitarie note e 17 per nuove dinamiche.

La lettura di questa prospettiva dei dati che ancora si rivelano “altalenanti”, ci dice che siamo in una settimana decisiva: siamo più vicini a capire la prospettiva di questo fenomeno, tra poco ci sarà un’idea di come si possa, in tempi più o meno lunghi, ragionare di prospettive di questa pandemia.

🧤SANIFICAZIONE PALAZZINE ATER🧤

Il Commissario dell’ATER Sergio Cippitelli ha disposto la sanificazione degli spazi comuni dell’edilizia ATER (androni, scale, maniglie, ingressi, ascensori, locali tecnici) nella zona di Pontrinio, martedì 31 marzo. Si ringrazia la Consigliera comunale delegata all’ATER Simona Castagna e l’Assessore della Regionale Lazio alle politiche abitative Valeriani

🧤SANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA🧤

Si consiglia ai condomini delle palazzine private di sollecitare gli Amministratori di condominio ad attuare la sanificazione dei locali attraverso interventi privati.

SOSPENSIONE TRIBUTI COMUNALI

La Consigliera Comunale Serena Petricca sollecita la dilazione dei tributi comunali alla fine del mese di giugno: a questo proposito è necessario precisare che l’Amministrazione comunale, prima che il Governo intervenisse in tal senso, ha provveduto a prendere tale misura, rinviando tutto al 31 maggio. Ad oggi, considerate le condizioni economiche della Città, si sta lavorando ad ulteriori iniziative anche in assenza di indicazioni da parte del Governo. Tali azioni sono già allo studio dell’Assessore al Bilancio Gabriella Paolacci e del Dirigente dott.ssa Simonetta La Rocca.

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO

Per questo servizio si ricordano i numeri dei Servizi Sociali del Comune che opera dal lunedì al venerdì chiamando lo 0776828236 e l’AIPES che copre tutta la settimana compresa la domenica e risponde allo 800400495

🤝INTERVENTI SERVIZI SOCIALI PER FAMIGLIE PRIVE DI REDDITO🤝

L’Assessore ai Servizi Sociali Veronica Di Ruscio unitamente agli uffici preposti, come sempre accade, vista la situazione di sofferenza della comunità sta lavorando per aiutare tutti quanti abbiano necessità in assenza di reddito, senza lasciare indietro nessuno. Si ringrazia la collaborazione del Banco Alimentare.

✔️DISTACCHI ACEA

Si è in contatto con l’ACEA ATO 5 per riallacciare le 3 utenze staccate in precedenza per la durata di questa emergenza.

– La sintesi della live tenuta dal Sindaco Roberto De Donatis è a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico –