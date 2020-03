Sora (FR) – Coronavirus, gli amici di via Marsicana espongono il tricolore con UNITI CE LA FAREMO

Anche gli amici di via Marsicana a Sora nei negozi espongono un tricolore con la dicitura UNITI CE LA FAREMO. Si cerca di trovare un modo di comunicare con le persone per far intendere che mai come in questo momento dobbiamo essere uniti per sconfiggere il coronavirus, esponendo il tricolore simbolo dell’unita’ cercano una unita’ di intenti per combattere il COVID 19. Certi tutti siamo consapevoli che niente sara’ come prima,ci sara’ un prima e un dopo coronavirus e proprio il dopo che risveglia le coscienze di tutti noi.

Correlati