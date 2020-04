Sora (FR) – Coronavirus, due nuovi casi positivi : salgono a 36 i contagi

Nella consueta diretta Facebook il Sindaco De Donatis ha annunciato che in citta’ ci sono altri 2 casi positivi al COVID 19. I due nuovi contagiati sono una ragazzo di 27 anni e una signora di 91. Per quanto riguarda il 27enne i contagi sono all’interno di una famiglia infatti sia il papa’ che la mamma del ragazzo risultano positivi al coronavirus, invece per la la sig.ra 91enne ci sono in corso indagini da parte della ASL per capire da dove e da chi la sig.ra e’ stata contagiata. Il Sindaco De Donatis con forza ribadisce che bisogna rispettare le direttive governative e che troppa gente e’ fuori non per fare spesa forse “complici” le belle giornate solo per fare una passeggiata al sole, nulla di piu’ sbagliato aggiunge ancora il Sindaco bisogna stare a casa se vogliamo uscire da questa situazione. Con questi altri due nuovi casi di positivita’ al COVID 19 i casi in citta’ salgono a 36 e sono 65 le persone poste in regime di quarantena attenzionate giornalmente dai sanitari ASL.

Redazione

