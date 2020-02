Sora (FR) – Coronavirus: “Distribuire gratuitamente nelle scuole materiale igienizzante”

L’ associazione Sora 2.0, lancia un appello, affinche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio cittadino, vengano distribuiti gratuitamente, e senza gravare sulle tasche dei genitori, quei prodotti che lo stesso Ministero della Salute ha definito necessari, come ad esempio il gel disinfettante per le mani. ” Nei prossimi giorni, spiega il presidente dell’ associazione Roberto Mollicone, protocolloremo presso il comune di Sora, un documento dove chiederemo esplicitamente di distribuire gratuitamente tutti quei prodotti necessari all’ igienizzazione delle persone e degli ambienti. Il nostro non è di certo un allarmismo, ma semplicemente la richiesta di garantire il diritto alla tutela della propria salute, e trattandosi di bambini ed adolescenti, riteniamo doveroso intervenire nei modi e nei mezzi indispensabili a far fronte a questa situazione di emergenza.”

COMUNICATO STAMPA

