Sora (FR) – Coronavirus, commercio Luca Di Stefano:”Trasformiamo questa difficoltà in un’opportunità, trasformiamo il centro storico in un’area fruibile da tutti”

Abbiamo assistito all’annunciato della partenza della fase due, unpiano articolato per rimettere in moto il sistema Italia, non volendoentrare nel merito delle scelte del Governo Conte voglio fare delle considerazioni che ci riguardano più strettamente.Nei prossimi mesi vivremo, sfortunatamente, in un periodo diprolungata difficoltà cerchiamo allora di immaginare delle soluzioniinnovative per ripensare la nostra città.Le famiglie hanno pochi soldi, questo “lockdown” ha fermatol’economia dando inizio di fatto ad un nuovo periodo di recessione,la prossima stagione estiva sarà vissuta in maniera differente, pochi saranno quelli che si potranno muovere per andare in vacanza.Ripensiamo i nostri spazi, ripensiamo il nostro centro storico.Trasformiamo questa difficoltà in un’opportunità, trasformiamo il centro storico in un’area fruibile da tutti, bambini, giovani,anziani, famiglie, rendiamo pedonale l’anello del corso dei Volsci e ilungoliri dal ponte di Napoli al ponte di Ferro, inoltre sarebbeopportuno estendere in maniera straordinaria la metratura dei dehorsper bar e ristoranti senza costi aggiuntivi e ampliare gli spazipubblici per mantenere le distanze sociali .Le indicazioni che ci arrivano dallo Stato centrale parlano dimantenere un distanziamento sociale, diamo quindi ai pubblici esercizidella città la possibilità di lavorare negli spazi adiacenti le loroattività. Diamo loro la possibilità di allargarsi all’aperto, dimontare delle strutture più ampie dove incontrarsi rispettando leindicazioni igienico sanitarie.

L’amministrazione comunale si muova da subito per armonizzare leattività culturali e ricreative, per offrire un programma decente chepossa intrattenere i cittadini costretti in città.Trasformiamo la nostra città in un giardino dove passeggiare insicurezza e spensieratezza, questa è una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei commercianti per dare loro un pó di respiro.Altro aspetto molto importante è la riduzione dei tributi locali,sopratutto la TARI, abbattiamola per le attività commerciali, se laCittà di Sora vuole ripartire ricominciamo dal commercio e dai luoghicomuni. Viviamo la nostra città in modo nuovo, torniamo a vivere lacittà come un tempo con un ritmo più lento, riscopriamo le nostre origini, riscopriamo la possibilità di chiacchierare passeggiando, difar giocare i bambini per strada, creiamo un’area protetta dotata di confort per dare la possibilità alle famiglie di svagarsi in tranquillità.

comunicato stampa