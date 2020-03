Sora (FR) – Coronavirus, altri due nuovi casi positivi

Nella consueta live odierna del Sindaco De Donatis, purtroppo si registrano due nuovi casi di positivita’ al coronavirus, un uomo di 73 anni e una donna di 64 anni, in totale salgono a 25 i casi di COVID 19 in citta’.. L’ASL ha gia attivato tutte le procedure previste in questi casi e sta risalendo alle persone che di recente hanno avuto contatto con le due persone risultate contagiate. Le due persone contagiate fanno parte di nuclei familiari che gia hanno avuto contagi all’interno degli stessi, ma nel caso della signora stanno verificando anche altre situazioni. Per entrambi, il Sindaco ha fatto gli auguri di una pronta guarigione.

