Sora (FR) – Coronavirus, alla guida senza giustificazione: denunicato 48enne del luogo

Continuano i controllo da parte dei Carabinieri per contrastare le inosservanze relative alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9 marzo u.s. in materia di contenimento del contagio dal Covid – 19, a Sora hanno proceduto “ a deferire in stato di libertà” un 48enne del luogo poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura, non forniva alcuna giustificazione sulla sua presenza fuori dalla sua abitazione.

