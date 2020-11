Sora (FR) – Coronavirus, 34 nuovi casi positivi e 41 nuove guarigioni, ad aoggi 328 positivi

Nota del sindaco di Sora Roberto De Donatis.

#SORA EMERGENZA COVID, IN CORSO RIUNIONE DA REMOTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE SANITÀ SUL NOSTRO OSPEDALE CHE SI DIRIGE VERSO UNA CARATTERIZZAZIONE NO COVID, PERTANTO OGGI VI AGGIORNO CON QUESTO POST. VI COMUNICO CHE ABBIAMO AVUTO 34 NUOVI CASI DI POSITIVI CON 41 NUOVE GUARIGIONI, PERTANTO SI CONFERMA LA TENDENZA AD UNA LENTA PROGRESSIVA DIMINUZIONE DEL NUMERO TOTALE DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI CHE PASSA DA 335 A 328. CONCLUDO CON LE CONSUETE RACCOMANDAZIONI MAI COME ORA SEMPRE PIU FONDAMENTALI PER VINCERE QUESTA DURA BATTAGLIA: DISTANZIAMENTO, MASCHERINE ED IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI IN PRIMIS.

