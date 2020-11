Sora (FR) – Coronavirus, 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Sora Roberto De Donatis

“ANCHE OGGI PREFERISCO DIRAMARE UN POST A CAUSA DELLE RIUNIONI DI LAVORO CONCLUSE IN TARDA SERATA PARTENDO DALLA SITUAZIONE DEL PAESE : In Italia oggi nell’ultimo aggiornamento delle ore 18.00 si registra che i casi nuovi di contagio da coronavirus sono 34.505, non un buon segnale, anche se i tamponi sono stati quasi 220mila (219.884). I morti sono 445 circa cento in più rispetto a ieri quando i decessi erano stati 352. I pazienti in terapia intensiva salgono a 2.391 (+99 nelle ultime 24 ore). Il numero delle vittime non era così alto dal 2 maggio, quando si erano registrati 474 decessi. Nel Lazio su oltre 30mila tamponi si registrano 2.735 casi positivi, 35 decessi e 293 guariti. Nelle province si registrano 770 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi con sei decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 394 con 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 196 nuovi casi con due decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 50 nuovi casi con due decessi. I nuovi casi di positività al COVID, dei 394 nuovi casi della provincia di Frosinone 27 sono nostri concittadini, per fortuna salgono sensibilmente i negativizzati pertanto a Sora abbiamo 267 cittadini attualmente positivi, una volta detratti i 220 guariti nella seconda ondata della pandemia. Numeri questi che come vi ripeto ogni giorno continuano a destare la massima attenzione. E’ pertanto sempre più fondamentale per ognuno di noi continuare ad adottare le buone pratiche : DISTANZIAMENTO, MASCHERINE ED IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI IN PRIMIS, NON DOBBIAMO MOLLARE NEMMENO UN MILLIMETRO NELLA LOTTA CONTRO IL COVID. Buona serata”

