Giornata di tregua per quanto riguarda la situazione coronavirus,i nuovi casi positivi in citta’ sono 14. In totale per quanto ruguarda la pandemia ad oggi sono 393,numeri importanti che ci devono far riflettere , e’ il sindaco che lo afferma nella consueta diretta odierna sui social. Il primo cittadino aggiunge che bisogna rispettare le norme previste per la lotta contro il covid 19, nemico invisibile che solo con la collaborazione di tutti puo’ essere sconfitto.

redazione