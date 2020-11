Sora (FR) – Corona di fiori in memoria delle vittime di guerra da parte di Fratelli d’Italia

Una corona di fiori deposta all’ interno della cappella erta a memoria delle vittime delle guerre in Piazza S. Restituta. Con questo gesto, il circolo sorano di Fratelli d’Italia, ha voluto omaggiare e celebrare il 4 novembre, giorno in cui si celebra la vittoria italiana durante il primo conflitto mondiale. Era un atto dovuto per ricordare il sacrificio di tanti giovani soldati italiani, fanno sapere dal direttivo cittadino di Fratelli d’Italia. Un giorno, quello del 4 novembre, che ha per noi un significato particolare, perché intriso di patriottismo e fedeltà alla bandiera, valori che Fratelli d’Italia resta oggi l’ unico baluardo. Un omaggio a tutti quei ragazzi che, seppur in giovane età, seppero incarnare al meglio lo spirito nazionalistico e patriottico che ha sempre contraddistinto la nostra nazione. Ancora oggi quella fiamma arde in noi, ed era giusto e doveroso ricordare chi, con il proprio sangue, difese i nostri confini, e seppe con grande coraggio, ricacciare l’ invasore. A loro va il nostro pensiero e la nostra ammirazione, per aver reso questo paese una nazione degna di essere chiamata tale.

COMUNICATO STAMPA

