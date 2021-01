Sora (FR) – Convocazione Consiglio Comunale giovedi 14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio Avv. Antonio Lecce dispone la convocazione del Consiglio Comunale di Sora in videoconferenza, in seduta straordinaria, presso la sala Consiliare ubicata in Corso Volsci n. 111, in 1^ convocazione, per il giorno:

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021 ORE 17,00

e, in caso di mancanza del numero legale, in 2^ convocazione, per il giorno:

venerdì 15 gennaio 2021 ore 18,00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco; 3S – Sicurezza stradale a Sora – “Messa in sicurezza dell’incrocio via Cellaro – via Pozzo Pantano” – Presa d’atto della positiva verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 50BIS della L.R. n. 38/99 ed approvazione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001. Efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità disposti con la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 04/09/2020; Approvazione Regolamento di Contabilità; Approvazione Regolamento sistema di videosorveglianza urbana; Mozione avente ad oggetto “Diritto all’accessibilità – Disability Manager – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)” (prot. n. 31487 del 03/12/2020).

Vista l’emergenza sanitaria in corso, la seduta del Consiglio si svolgerà in modalità telematica con la sola presenza dei giornalisti accreditati e degli addetti ai lavori.

In concomitanza con l’orario di inizio della seduta verrà inviato ai giornalisti il link necessario per la partecipazione.

COMUNICATO STAMPA