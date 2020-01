Sora (FR) – Convegno “Terapie nell’età dello sviluppo e nell’età adulta: il supporto che la musica può dare alle cure”

Il significato della parola musicoterapia, il suo inserimento all’interno della ASL. La differenza tra musicoterapia e uso della musica con le terapie, le connessioni tra musica e psicoterapia, i benefici di un impegno attivo con la musica. Questi sono alcuni dei temi che stanno alla base del convegno “Terapie nell’età dello sviluppo e nell’età adulta: il supporto che la musica può dare alle cure” del 4 gennaio 2020, alle ore 16.00, presso la sala “Vincenzo Simoncelli” di Sora.Interverranno il Dott. Giacomo Dell’Unto (Psicologo Clinico e Psicoterapeuta Analitico in formazione), la Dott.ssa Ilaria Tatangelo (Psicologa Clinica e Psicoterapeuta ad indirizo Strategico in formazione), la Dott.ssa Federica Tersigni Magnone (Psicologa), il Dott. Giampiero Carollo (Musicoterapeuta), la Dott.ssa Anna Iovacchini (Assistente sociale presso il DSM/PD della ASL di Frosinone). L’incontro è presentato da Francesco Simoncelli, libero professionista nel mondo del fintech.Il Convegno è patrocinato dal Comune di Sora, dalla Regione Lazio e dalla ASL di Frosinone, e sarà realizzato anche grazie alla collaborazione delle Associazioni “Il Glicine” e “Ver.bene”. Queste hanno il merito di portare la Musicoterapia all’interno della ASL di Frosinone grazie ai progetti da loro sostenuti, curati dal Musicoterapeuta Giampiero Carollo. l’Associazione “Il Glicine”, infatti, sostiene il progetto di Musicoterapia per le cure palliative all’interno dell’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola Del Liri, mentre l’Associazione “Ver.bene”, grazie al contributo dell’8X1000 della Chiesa Valdese, sostiene il progetto di Musicoterapia per il “Centro Diurno Psichiatrico” di Isola Del Liri.Seguirà poi un’esibizione pianistica del Maestro Giampiero Carollo che suonerà “Sonata Op. 13, Patetica” di Ludwig van Beethoven. Gli ospiti, infine, saranno salutati da un buffet a conclusione dell’evento curato da “Prodotti tipici di Sora e del territorio” di Mauro Cappuccitti.L’ingresso è gratuito.

COMUNICATO STAMPA