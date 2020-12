Sora (FR) – Contucci (FdI): “Fratelli d’ Italia ha un proprio candidato.”

In merito alle ultime dichiarazioni del Sindaco Roberto De Donatis, che si è detto pronto a confederare il cdx, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia,l’Avv. Massimiliano Contucci, dichiara: ” Fratelli d’ Italia ha le idee chiare su quello che sarà il nome da portare al tavolo di cdx, quando si dovra’ discutere sul nome da presentare alle prossime comunali. Nella riunione tenuta venerdi sera, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, ha deciso all’ unanimità la strada da intraprendere in vista delle elezioni del 2021 individuando due potenziali candidati. La nostra idea è quella di proporre un nome, le cui qualità, i valori e gli ideali, siano riconducibili in maniera inequivocabile ad un partito di centrodestra. Proprio per questo riteniamo giusto, una volta terminata la legislatura attuale, intraprendere una strada diversa da quella attuale, proponendo alla città, e agli altri membri della coalizione, un nome identificativo dei nostri valori e della nostra storia, Al Sindaco Roberto De Donatis, rivolgiamo ufficialmente l’ invito ad effettuare una verifica di maggioranza, usando lo stesso criterio utilizzato quando si compose il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia anche in considerazione del fatto che, nel 2016, il partito Lega Salvini era contrapposto elettoralmente a questa maggioranza.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati