Sora (FR) – Contromano in Via Deci, evitato il peggio

Sul senso di responsabilità degli automobilisti, abbiamo scritto molte volte, sollecitando anche più controlli. A darci ragione ora ci sono anche le foto scattate ieri sera da un nostro lettore, che ritraggono una piccola utilitaria, marciare in contromano in Via Deci, proprio in prossimità della locale Luogotenenza della Guardia di Finanza. Il fatto è reso ancora più pericolosi dalla vicinanza di un incrocio, che se fosse stato attraversato da un altra vettura, avrebbe potuto avere conseguenze spiacevoli. Episodi come questo, evidenziano ancor più chiaramente la totale mancanza di controlli da parte della polizia locale, totalmente assente nelle ore serali.

