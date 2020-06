Sora (FR) – Controlli sul territorio, Mollicone (FdI): “Encomiabile il lavoro delle Forze dell’ ordine”

Arrivano elogi dal mondo della politica, nei confronti delle Forze dell’ Ordine, dopo i controlli effettuati negli ultimi giorni, su tutto il territorio cittadino. L’ esponente di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, infatti, esprime la sua gratitudine agli agenti della Polizia di Stato, e dichiara: ” Come sempre, il lavoro delle Forze dell’ Ordine è encomiabile. La vasta operazione di controllo del territorio, sta ridando ai cittadini quel senso di sicurezza che spesso e volentieri viene meno, e questo non di certo per colpa degli addetti alla pubblica sicurezza, bensì ad una serie di circostanze sfavorevoli che ne minano il lavoro. Negli ultimi tempi, assistiamo sempre più spesso ad operazioni come quella di ieri sera, e il fatto che molte volte ad essere controllate siano le zone segnalate da noi di Fratelli d’ Italia, mi rende ancora più orgoglioso, perché evidenzia ancora di più l’ ottimo lavoro svolto sul territorio cittadino dal mio partito. Molte volte infatti, ci siamo trovati a denunciare situazioni pericolose, e il fatto che molte operazioni di controllo, si siano svolte proprio nelle zone da noi indicate, rende più attendibili e veritiere le nostre denunce. Non posso quindi, non esimermi dal porgere i miei complimenti, a tutte le Forze dell’ Ordine, per l’ incessante lavoro svolto su tutto il territorio cittadino, e che sta permettendo di consegnare alla giustizia innumerevoli criminali.”

Comunicato stampa

