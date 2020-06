Sora (FR) – Continuano le lamentele legate al degrado e all’ abbandono

Molti cittadini passandoci, potrebbero avere l’ impressione di trovarsi nei giardini di Ninfa, ma invece ci troviamo in via Edoardo Facchini a Sora. Questi infatti sono i marciapiedi adiacenti ai condomini popolari, e come si evince dalla foto, ormai sono quasi del tutto impraticabili. Molti residenti chiedono l’ intervento dell’ amministrazione comunale, ma a quanto pare inutilmente. Negli ultimi giorni sono decine le segnalazioni effettuate dai cittadini, che soprattutto sui social evidenziano un certo lassismo da parte degli addetti lavori.

