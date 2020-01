Sora (FR) – Continua la raccolta firme per la messa in sicurezza del Centro Serapide

Continua la battaglia per la messa in sicurezza del Centro Serapide. Domenica 12 gennaio, infatti, saranno ben due gli appuntamenti previsti per raccogliere le firme necessarie a chiedere la messa in sicurezza immediata della struttura. Promotore dell’ iniziativa è Pio Polsinelli, che all’ interno del Serapide ha perso un figlio in circostanze tragiche. Sarà possibile firmare la petizione domenica dalle ore 8:30 alle 12:30 in Piazza Marco Tullio Cicerone a Carnello, e successivamente dalle ore 13:30 alle ore 17:00 in Piazza Boncompagni ad Isola del Liri.

COMUNICATO STAMPA

