Sora (FR) – Contest “#SCATTAUNAFOTO”, il vincitore è Matteo Cipollone

Ha ricevuto grandi consensi il contest fotografico “#SCATTAUNAFOTO”, promosso dal Sindaco Roberto De Donatis. L’iniziativa ha offerto a cittadini ed appassionati l’opportunità di raccontare la magia del Natale a Sora, condividendo le immagini più suggestive ed evocative delle luminarie.Le numerose foto pervenute sono state pubblicate con il nome dell’autore sulla pagina Facebook “Comune di Sora” dove gli utenti hanno potuto votarle con un “like”.Il vincitore del contest è Matteo Cipollone, autore della foto che, alla data del 4 gennaio 2021, ha ottenuto il maggior numero di “like”, ben 1777.Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 10.30, il vincitore sarà ricevuto in Municipio dal Sindaco De Donatis che gli consegnerà un riconoscimento.Il contest fotografico, nato dal fatto che l’emergenza sanitaria in corso non consente lo svolgimento di manifestazioni con la presenza di pubblico, è piaciuto molto.Le foto o i selfie, che ritraevano da regolamento le luminarie natalizie allestite dal Comune sul territorio cittadino, sono stati molto votati ed apprezzati sia in Italia che all’estero.

comunicato stampa