Sora (FR) – Consegnati giocattoli al reparto pediatrico del SS. Trinità

Sono stati consegnati nella giornata di lunedì, i giocattoli raccolti dal Gruppo Sora 2.0, nell’ ormai consueta raccolta giocattoli natalizia, che il gruppo porta avanti ormai da quattro anni. Oltre ai bambini, figli di genitori in forte difficoltà economica, la consegna è stata effettuata anche presso il reparto pediatrico dell’ ospedale di Sora, nel massimo rispetto delle norme anticovid vigenti. Ecco la nota del Gruppo Sora 2.0, diramata dal presidente Mollicone Roberto: ” Ci preme ringraziare in primis tutti i cittadini che hanno contribuito a questa ennesima iniziativa solidale, che ci ha permesso di consegnare giochi ai bambini meno fortunati. Il riscontro dei nostri concittadini, e non solo, è stato notevole, e questo ci ha permesso di soddisfare i desideri di un numero maggiore di bambini, a cui anche quest’ anno, siamo riusciti a regalare un sorriso. Inoltre voglio ringraziare i medici e gli infermieri del reparto pediatrico del nostro ospedale che, rispettando le normative Covid-19, ci hanno permesso di consegnare i giochi, accogliendoci nell’ area esterna al reparto. ”

COMUNICATO STAMPA

