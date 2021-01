Sora (FR) – Compre Bassa al buio da venti giorni

Da circa 20 giorni la zona molto popolosa di Compre Bassa e’ al buio a causa dell’illuminazione pubblica spenta. I residenti in questi giorni hanno segnalato diverve volte agli organi competenti questo disservizio. Essendo la strada di Compre Bassa molto trafficata le situazioni di pericolo sono molteplici, per il traffico, per i pedoni e i malintenzionati sono agevolati dalla situazione di oscurità della zona.. I residenti ancora una volta si appellano al buon senso dell’amministrazione comunale affinchè risolva il problema che si trascina da troppo tempo, non aspettiamo come al solito che succeda l’irreparabile per intervenire, chi di dovere intervenga presto.

