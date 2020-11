Sora (FR) – Commemorazione dei Caduti di Nassiriya, il programma della cerimonia

Giovedì 12 novembre 2020, si svolgerà la Commemorazione dei Caduti di Nassiriya, promossa dal Comune di Sora. La cerimonia si terrà presso il Monumento in memoria dei soldati italiani morti in Iraq, sito in via Ludovico Camangi, in località San Giuliano.

È stato il Parlamento Italiano ad istituire all’unanimità la “Giornata della Memoria per i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, da osservare il 12 novembre, giorno della strage di Nassiriya.

Per celebrare il 17° anniversario della terribile strage, alle ore 11.30, il Sindaco Roberto De Donatis deporrà una Corona d’alloro al Monumento ai Caduti. La città di Sora ricorderà così le vittime dell’attentato alla base italiana nella città irachena e tutti i caduti militari e civili che, con coraggio, passione e senso del dovere, hanno messo al servizio dell’intera comunità la loro capacità e il loro impegno, sacrificando il bene supremo della vita.

Nel rispetto delle misure previste per il contenimento del Covid-19, alle cerimonie parteciperà esclusivamente il Sindaco De Donatis in rappresentanza dell’intera Città.

