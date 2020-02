Sora (FR) – Colpisce a calci e pugni un carabiniere, bloccato con lo spray al peperoncino: arrestato

Nella decorsa serata in Sora, i militari del NORM della locale Compagnia, traevano in arresto per “lesioni personali, violenza e minaccia e P.U.” un 36enne domiciliato in Sora (già censito per reati specifici ed in materia di stupefacenti). I militari operanti notavano un’autovettura parcheggiata in modo anomalo nei pressi di un supermercato di quel centro, risultata sprovvista di copertura assicurativa. Nel mentre procedevano ad ispezionare il veicolo improvvisamente si avvicinava il prevenuto il quale iniziava ad insultare e colpire con calci e pugni al petto e varie parti del corpo uno dei militari operanti che per difendere la propria incolumità personale, utilizzava il dispositivo di autodifesa in dotazione a base di “oleoresina di capsicum” (cosiddetto “spray al peperoncino), procedendo con l’ausilio del collega a bloccare ed ammanettare il soggetto. A seguito dell’occorso il militare aggredito riportava delle lesioni giudicate guaribili in giorni 8 s.c. dai Sanitari del locale nosocomio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati