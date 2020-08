Sora (FR) – Cittadina esasperata si arma di buona volontà e ripulisce il parco Valente (FOTO GALLERIA)

Continua il degrado e l’abbandono del Parco Valente a Sora, dove i cittadini esasperati non ne possono più di questo menefreghismo da parte dell’amministrazione comunale. Infatti una cittadina questa mattina vedendo per l’ennesima volta l’immondizia che regna all’interno del parco dove da diversi giorni, non vengono cambiate le buste e raccolta l’immondizia, si è armata di buona volontà e ha tolto le buste stracolme di immondizia e ha raccolto quella che era sparsa per terra all’interno del parco. Molti i cittadini indignati per questo degrado che continua a reganare nella città volsa e non solo all’interno del parco.

