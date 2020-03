Sora (FR) – Città ricoperta di tricolori contro il Covid-19, e palazzo comunale illuminato. Le iniziative dell’ Associazione Sora 2.0.

Un tricolore posto in diversi angoli della città, come segno di patriottismo, unita e unione contro il covid- 19. Questa l’ iniziativa portata a termine nella giornata di ieri dall’ Associazione Sora 2.0. Abbiamo posto diversi tricolori, in diversi punti della città, per rimarcare il nostro senso di attaccamento alla nazione, fanno sapere dall’ associazione. Un gesto simbolico ma significativo, soprattutto in un momento come questo che ci vede lottare tutti insieme contro un nemico chiamato Covid-19. Il tricolore è da sempre, l’ elemento che ci accomuna senza alcuna diversificazione ideologica, ci dice che siamo tutti italiani. Inoltre vorremmo rivolgere un invito all’ attuale amministrazione, affinché possa illuminare di verde, di bianco, e di rosso il palazzo comunale o qualsiasi altro edificio pubblico, per rafforzare ancor di più il senso di nazionalità e patriottismo.

comunicato stampa