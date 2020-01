Sora (FR) – Circolo femminile Fratelli d’Italia: “Oltraggio vergognoso alla memoria di Chiara, Samanta, Gilberta e Adriana.”

Dura presa di posizione da parte del circolo cittadino femminile di Fratelli d’Italia, dopo l’ atto vandalico eseguito da ignoti verso la targa ricordo in memoria di Gilberta, Adriana, Samanta, e Chiara, all’ interno del Parco Comunale Santa Chiara a Sora. Questa la dichiarazione diffusa a mezzo stampa dalle ragazze del partito di Giorgia Meloni: ” Apprendiamo con sdegno, la notizia riportata dalle testate giornalistiche, riguardo l’ atto vandalico eseguito da ignoti, verso la lapide in memoria delle nostre concittadina, vittime di femminicidio. Una ferita ancora aperta che dopo questo vile gesto, sarà ancora più difficile saturare. Riteniamo questo gesto ignobile, un vero e proprio affronto alla memoria di queste donne, e delle loro famiglie che si vedono oltraggiate ulteriormente. Un gesto che non solo va condannato aspramente, ma che richiama tutti ad una attenta riflessione, su quale direzione stia prendendo la nostra società. Proprio sotto quella targa, avevamo depositato un mazzo di fiori, durante la giornata della lotta alla violenza contro le donne, ed ora vederla vandalizzata, ci riempie di tristezza. Alle famiglie delle vittime giunga la nostra solidarietà e il nostro supporto, con la speranza che gli autori di questo vile gesto, vengano presto individuati e puniti.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati