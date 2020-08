Sora (FR) – Ciotole di cibo per cani randagi e raccolta di cibo per canili. Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0

Con il mese di agosto tornano a salire i casi di abbandono di animali, cani e gatti in modo particolare. Decine di animali disorientati, vagano per la città in cerca di acqua e cibo. Proprio per questo, nella giornata di ieri, i volontari del Gruppo Sora 2.0, hanno sparso in città, ciotole di cibo ed acqua, destinate a cani e gatti randagi. Le ciotole con il cibo, fanno sapere dal Gruppo, sono state posizionate in sei punti diversi della città, e i nostri volontari faranno in modo di riempirle a cadenza quasi giornaliera. La nostra è anche un opera di sensibilizzazione verso un tema a noi molto caro, come l’ abbandono degli animali che, nei mesi estivi in particolar modo, raggiunge picchi altissimi. Contestualmente, proseguono le raccolte di cibo per cani e gatti ospiti delle strutture d’ accoglienza del territorio, ed è possibile partecipare contattando il numero di telefono 329/4425490.

COMUNICATO STAMPA

