Sora (FR) – Cimitero comunale, quando il degrado e l’inciviltà regnano

Il cimitero è luogo di dolore, ma purtroppo anche di maleducazione e di inciviltà, di alcune persone e di chi è dovuto alla cura dello stesso. Più volte il cimitero di Sora è salito agli onori della cronaca (non ultimo, come da noi segnalato) per incuria,degrado e anche un episodio di sesso orale che abbiamo riportato in un articolo tempo fa.Nella foto che vedete è la situazione dei bagni del cimitero comunale entrata in via Cocorbito nella città volsca. Uno scenario vergognoso che si presenta agli occhi di chi per un motivo di urgenza deve utilizzare il bagno del cimitero. Non c’è rispetto nemmeno per i defunti, come si possono rispettare i vivi.Più volte la giunta De Donatis è stata accusata dai media per la poca attenzione dove ce ne dovrebbe essere tanta, il rispetto di un luogo sacro e la buona manutenzione si da parte degli uteneti ma anche da chi è dovuto ad esercitare un potere politico tanto da mantenerlo tale.La maleducazione e l’inciviltà non conosce limite, per questo un controllo più accurato casomai anche con telecamere sarebbe forse una prima azione per scoraggiare questi incivili.

Correlati