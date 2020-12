Sora (FR) – Cimitero chiuso a Natale: ‘Amministrazione al capolinea’

‘L’amministrazione Comunale di Sora è ormai al capolinea. L’abbandono totale della città con evidente noncuranza in ogni suo aspetto, a cominciare dalla manutenzione strade, al verde, sino alla circolazione stradale. La completa incapacità di gestione della cosa pubblica si è manifestata eclatante il giorno di Natale’.

Si apre così la nota che un cittadino ci ha girato per contestare tempi e modi della recente chiusura del camposanto.

‘Il sindaco difatti e gli assessori competenti – si aggiunge – hanno inteso disporre la chiusura del Cimitero senza dare preavviso alcuno alla cittadinanza ed ai commercianti, che ne hanno avuto comunicazione solo il giorno prima, 24 Dicembre, con l’affissione di manifesti all’interno del territorio cittadino. La ragione di tale decisione sembrerebbe legata a proteggere la popolazione dal Covid. Non si capisce però – si obietta – per quale ragione l’Amministrazione debba proteggere la propria comunità non consentendo la visita ai defunti nei giorni natalizi, quando invece consente liberamente alla medesima comunità di recarsi al mercato settimanale senza controllo alcuno. Forse – si chiede il cittadino – al commercio in centro città è riservata da parte di questa Amministrazione una maggiore attenzione rispetto alla cura verso i propri defunti, soprattutto nei giorni di Natale?

E tutto questo in un anno funesto come quello appena trascorso in cui anche la nostra comunità è stata colpita profondamente dalla perdita dei propri cari e concittadini. Data la vastità del Cimitero comunale e la sua evidente capienza, che di certo permettono visite in sicurezza, (al contrario di quello che avviene settimanalmente nel mercato comunale, non era forse cosa dovuta, da parte degli amministratori tutelare il diritto della Comunità a recarsi sulle tombe dei propri cari?’.

