Sora (FR) – Ci ha lasciato Antonia Altobelli

Questa mattina alle ore 7.30 è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione, in via Incoronata 14 a Sora la signora Antonia Altobelli di anni 92, vedova Grillandini. Ne danno il triste annuncio i figli, Carlo, Roberto e Cristina,le nuore Rina e Santina,la sorella,il fratello, il cognato,la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luoghi il giorno venerdi 6 marzo 2020 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Porta Coeli in Sora.Seguirà l’accompagno al cimitero di Sora.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia

