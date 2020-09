Sora (FR) – Chiesti i fondi regionali per i sistemi di videosorveglianza, la soddisfazione del Gruppo Sora 2.0: ” Ascoltata la nostra richiesta.”

Dimostrano soddisfazione gli appartenenti al Gruppo Sora 2.0, dopo che sulle pagine di un noto Quotidiano Nazionale, viene riportata la notizia che il comune di Sora ha avviato l’ Iter per richiedere l’ accesso al bando regionale per l’ installazione in città dei sistemi di videosorveglianza. In una nota stampa le dichiarazioni del Gruppo Sora 2.0: ” Era il 30 agosto quando suggerimmo al sindaco di non farsi scappare la posdibilita di accedere al bando messo a disposizione della Regione Lazio, per l’ installazione dei sistemi di videosorveglianza. Dalle pagine del quotidiano nazionale Il Messaggero, apprendiamo che il Comune di Sora, ha avviato l’ iter per accedere al bando, e questo non può che renderci felici, visto che tale richiesta, certifica la nostra maturità politica, che ci vede proporre soluzioni che poi trovano riscontro nei fatti. Siamo ben lieti di aver contribuito a questa causa, anche perché il tema sicurezza in città è molto sentito, e desta non poche preoccupazioni.”

comunicato stampa

