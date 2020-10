Sora (FR) – Centro storico invaso dai gatti randagi. Comune ed Asl non intervengono nonostante la segnalazione

Numerose colonie di gatti randagi, hanno preso possesso dei vicoli del centro storico. Molti di loro appaiono in uno stato di salute compromesso, e le immagine testimoniano una condizione igienica alquanto preoccupante. Residenti e negozianti, hanno già segnalato la situazione sia all’ Asl, che al Comune di Sora, ma a quanto pare questo appello è rimasto inascoltato. La denuncia lanciata dall’ Associazione Sora 2.0, dalla testata giornalistica di Liri tv e dal gruppo Facebook “Diario della Ciociaria, ha come intento quello di sollecitare un intervento da parte delle istituzioni, affinché i servizi sanitari si preoccupino di spostare la colonia felina in una struttura apposita, dove possano essere curati e successivamente dati in adozione.

Correlati