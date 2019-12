Sora (FR) – Centro Serapide: “Pronti alla piazza, se non partiranno subito i lavori di messa in sicurezza”

L’ associazione Sora 2.0, annuncia manifestazioni in piazza, qualora non si dovesse dare seguito in modo immediato, alla determina riguardante i lavori di messa in sicurezza del Centro Commerciale Serapide, per i quali sono stati previsti circa 37000 euro. Queste le dichiarazioni dell’ associazione Sora 2.0: ” Ci stiamo mobilitando per scendere in Piazza Annunziata il 30 dicembre. Il nostro intento è quello di raccogliere le firme necessarie per ottenere la messa in sicurezza del Centro Serapide, qualora non si desse seguito immediato alla determina che nei giorni scorsi è stata approvata e che prevede un investimento di circa 37000 euro, per una nuova recinzione preventiva ai lavori che dovrebbero partire nella primavera del 2020. Qualora dovessimo accorgerci che alle parole non susseguano i fatti, mobiliteremo più persone possibili invitandole a recarsi sotto il “Mostro”, sito in zona San Giuliano, e a partecipare alla nostra manifestazione.”

COMUNICATO STAMPA

