Sora (FR) – Centro pastorale di San Giuliano scambiato per campeggio

Coperte, cuscini, materasso. Non ci sarebbe nulla da eccepire, se non stessimo parlando di un Centro Pastorale, e non di un campeggio. Questo è quanto apparso ai nostri occhi dietro la chiesa di S. Giuliano, all’ interno del quartiere popolare di Via Facchini. L’ alloggio di fortuna, infatti, è stato ricavato da un extracomunitario di origine marocchina, che ha composto il suo giaciglio sotto il porticato adiacente al centro pastorale gestito dalla curia. Tante le segnalazioni a forze dell’ ordine e servizi sociali, ma l’ indegno spettacolo è ancora lì davanti agli occhi di tutti.

