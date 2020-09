Sora (FR) – Centri Estivi 2020, grande festa per la chiusura ufficiale delle attività

Si sono chiusi il 12 settembre con un bilancio più che positivo i centri estivi di fine estate, promossi dal Comune di Sora. Le attività completamente gratuite, che hanno preso il via il 17 agosto, erano rivolte a varie fasce d’età e si sono dispiegate su tre progettualità, finanziate grazie a fondi della Regione Lazio.È stato il Comune, con un apposito avviso pubblico, ad assegnare la gestione dei centri estivi a tre realtà associative del territorio che hanno risposto al bando: la Ludoteca “La Fortezza dei Sogni”, l’Associazione “Il Faro” e la “Giocavolley ASD”.Gli iscritti sono stati impegnati in laboratori di: psicomotricità, creatività digitale, arte creativa, musica, teatro delle emozioni, arte del riciclo, scrittura creativa, logica, insieme a tornei di calcetto, di pallavolo e tante altre iniziative. La chiusura delle attività è stata festeggiata l’11 settembre con una serata all’insegna della condivisione e del divertimento, presso la Ludoteca “La Fortezza dei Sogni”.“I centri estivi di fine estate sono stati molto frequentati, coinvolgendo e divertendo centinaia di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ampia la gamma di attività ludico-ricreative offerte, volte allo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività nonché la ripresa della socialità di bambini e ragazzi. Non è stato semplice strutturare i servizi, visti i limiti e le regole imposte dalle misure di contenimento del Covid-19 ma, grazie ad un lavoro di squadra, nella piena tutela di operatori e iscritti, siamo riusciti a dare un’importante opportunità a tante famiglie. – dichiarano il Sindaco Roberto De Donatis e l’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Di Ruscio – I nostri ringraziamenti vanno alla Regione Lazio che ha dimostrato grande sensibilità verso il nostro territorio, finanziando le progettualità. Esprimiamo, poi, sincera gratitudine alla Ludoteca “La Fortezza dei Sogni”, all’Associazione “Il Faro” e alla “Giocavolley ASD” che, grazie ai loro qualificati operatori, hanno offerto un ricco ventaglio di coinvolgenti attività finalizzate alla ripresa della socializzazione e delle esperienze di gioco con scrupolosa attenzione alle strettissime misure di sicurezza previste. Un ringraziamento, infine, ai nostri splendidi bambini e a tutte le loro famiglie”.

