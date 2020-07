Sora (FR) – Cassonetti raccogliabiti, scambiati per pattumiere a cielo aperto

Ormai è un fenomeno che si ripete a cadenza quasi giornaliera. I cassonetti adibiti alla raccolta dei vestiti usati, vengono scambiati per vere e proprie pattumiere a cielo aperto. I punti sono sempre gli stessi, ed ora i cittadini si chiedono come mai non vengano installati i mezzi necessari all’ individuazione dei responsabili. Fatti analoghi, si ripetono sistematicamente anche davanti l’ ingresso dell’ ecocentro di Via S. Rosalia, soprattutto nei giorni di chiusura del centro stesso, ed è inspiegabile come si faccia a non adottare provvedimenti a riguardo, vista la frequenza con cui si verificano certi episodi. Nel frattempo i residenti delle zone interessate chiedono la rimozione dei cassonetti, stanchi ormai dell’ inciviltà di alcuni cittadini.

