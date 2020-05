Sora (FR) – Cassonetti raccogli abiti, usati per bidoni della spazzatura

Se ami qualcosa abbine cura. Recita così un antico detto, che però sembra perdere il suo valore, se messo in correlazione con il problema degrado a Sora. Tante le criticità evidenziate dai cittadini giornalmente, e poche le soluzioni adottate. Ora a preoccupare, e ad incidere sul decoro della città, sono i cassonetti gialli raccogli abiti. Facendo un giro per la città, è facile notare come questi vengano usati come delle vere e proprie mini discariche. Gia in passato il comune aveva annunciato il ritiro di questi cassonetti, anche dopo sollecitazione di Ambiente e Salute Surl, che aveva evidenziato il problema. Purtroppo il senso civico dei cittadini viene meno, e la città sta rispecchiando un immagine di essa che non gli si addice. Farebbe bene il sindaco a sollecitarne la rimozione. Siamo una società che non è ancora pronta a mostrare il proprio senso civico.

