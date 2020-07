Sora (FR) – Case popolari, Mollicone(GS2.0): Troppi stranieri in graduatoria. Si pensi di più alle famiglie italiane.

Troppi stranieri in graduatoria per l’ assegnazione di alloggi popolari. Questo è il dato che emerge, analizzando le graduatorie relative al secondo semestre dell’anno 2019, dove nei primi quattro posti risultano quattro persone straniere. A riguardo,il portavoce del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto dichiara: ” Inaccettabile che i primi posti per l’ assegnazione di un alloggio popolare, siano occupati da persone di nazionalità straniera, soprattutto in un periodo in cui le famiglie italiane, sono state messe a dura prova dall’ emergenza covid. Ritengo necessario che si intervenga nella modifica del regolamento, aprendo bandi di assegnazione appositi, che permettano alle famiglie italiane di esere privilegiate rispetto alle famiglie straniere. La casa è un diritto che va garantito a tutte le famiglie ma si pensi prima alle nostre. Sta diventando insopportabile questa diversificazione tra famiglie che premia sempre di più stranieri ed immigrati. È indispensabile che gli addetti ai lavori, mettano in campo tutti i provvedimenti necessari affinché, questo diritto, venga garantito in primis agli italiani.”

comunicato stampa