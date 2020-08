Sora (FR) – Case popolari: ancora un assegnazione ad extracomunitari

L’ ennesimo alloggio popolare assegnato ad un extracomunitario, stavolta in Via Facchini. Continuano le proteste dopo le ultime assegnazioni degli appartamenti di edilizia popolare che, troppo spesso negli ultimi tempi, vedono persone di nazionalità straniera surclassare le tante famiglie italiane in forte emergenza abitativa. Quello degli alloggi popolari, è un tema che da sempre scalda gli animi, sopratutto in questo forte momento di crisi. Nei giorni scorsi, dopo la stilatura delle ultime graduatorie, diversi cittadini avevano presentato un’esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo di accertarsi sulla regolarità delle ultime graduatorie, tema che ha ripreso vigore, dopo le ultime inchieste che hanno visto coinvolti i vertici dell’ Ater.

