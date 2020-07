Sora (FR) – Case popolari agli immigrati. Pronta la protesta

In lista per un appartamento popolare da circa dieci anni. Costretta da una situazione economica di forte disagio, a trovare alloggi temporanei . Questa la storia di una cittadina sorana di 57 anni, che aspetta da anni l’ assegnazione di un alloggio popolare. Purtroppo, dichiara la nostra concittadina, in certe graduatorie vengono privilegiati gli immigrati, e vengono dimenticate le famiglie italiane bisognose. Basti vedere le ultime assegnazioni, non ultima quella di dieci giorni fa ad una famiglia pakistana, per capire quanto queste categorie siano privilegiate. Viviamo in un paese che non tutela la sua gente, e ci sentiamo dimenticati dalle istituzioni. Purtroppo non sono la sola a vivere questo disagio, e la mia non è di certo una richiesta di elemosina, ma la tutela di un diritto che per me è sacrosanto.

