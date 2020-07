Sora (FR) – Carenza anestesisti, Mollicone: “Quelli che ora gridano vergogna, sono stati i primi a sminuire il problema”

Si toglie tanti sassolini dalla scarpa Mollicone Roberto, che era stato il primo esponente politico, a lanciare l’ allarme sulla carenza di anestesisti, che aveva portato il blocco delle operazioni a partire dal 1 luglio. Ecco le sue dichiarazioni: ” Adesso tutti quanti urlano ” Vergogna”, eppure quando lanciai l’ allarme qualche settimana fa, tutti mi accusarono di essere un mitomane in cerca di gloria. Ora quelle stesse persone, con la solita arroganza, e con la solita meschinità, si travestono da paladini della sanità, e cercano di ripulirsi la coscienza in un modo ancora più subdolo. Se veramente avessero avuto a cuore le sorti del nostro ospedale, non avrebbero sminuito la mia denuncia, ma avrebbero cercato di unire le forze, e di combattere tutti insieme questa battaglia. Mi congratulo con il Dott. Vinciguerra, e con il Dott. Conte, per aver avuto il coraggio di render pubblica questa situazione. Agli altri politici, in primis al Consigliere Regionale Loreto Marcelli, e alla Consigliera D’ Orazio, rivolgo invece un invito, ovvero che la smettessero di fare demagogia sulla pelle dei cittadini, e prendessero atto della loro incapacità politica.

Comunicato stampa

