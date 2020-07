Sora (FR) – Carenza anestesisti, Ciacciarelli (Lega): “Zingaretti Schettino della sanità fa schiantare il Lazio”

“Dopo il Santa Scolastica di Cassino anche il S.S. Trinità di Sora: stop agli interventi, se non d’urgenza, per carenza di personale anestesiologico. Un’altra struttura della provincia di Frosinone che si ritrova a non poter più garantire i servizi essenziali! La parte meridionale del nostro territorio è depauperata sempre più in termini di efficienza sanitaria e diritto alle cure ed alla salute. In queste condizioni non ha senso tenere un nosocomio aperto! Zingaretti e D’Amato dove sono? Cosa intendono fare a riguardo? Con il PD al governo regionale il Lazio è entrato nella black list della sanità, tra le prime regioni per mobilità passiva. Le persone sono costrette a scappare e curarsi in altre regioni. Non se ne può più. La nave malandata di questo Schettino della politica sta portando la nostra regione a schiantarsi sotto ogni profilo. Porterò il caso in consiglio regionale pretendendo risposte chiare ed immediate.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

