Nella live odierna del sindaco Roberto De Donatis, ha comunicato che da lunedi 15 febbraio al SS. Trinità prenderà il via la campagna di vaccinazione anticovid agli under 55, praticamente a chi potrà essere somministrato il vaccino AstraZeneca e non come era stato annunciato per gli over 80.Il sindaco ribadisce la necessità di rispettare tutte le normative previste per le misure anticovid, visto l’aumento di contagi nella città volsca.

