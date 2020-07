Sora (FR) – Cantiere incompleto e pericoli per i pedoni in Via Sferracavallo

Un cantiere fermo da mesi, quello per il rifacimento dei marciapiedi in Via Sferracavallo a Sora. Ora i residenti protestano per l’ opera incompiuta, che mette a repentaglio il transito pedonale. Le foto che pubblichiamo, mostrano chiaramente le condizioni di pericolo in cui versa il tratto interessato, dove sono stati abbandonati addirittura i blocchi di marmo per il cordolo dei marciapiedi. Sarebbe il caso che il Comune di Sora, committente dei lavori, prema sulla ditta appaltatrice chiedendo la messa in sicurezza del tratto.

