Sora (FR) – Calcio a 5, intervista al “Principe” del Citta’ di Sora, Marco Simoncelli

In questo momento delicato vogliamo approfittare per rivolgere qualche domanda al “Principe” del Citta’ di Sora C5 Marco Simoncelli:

Marco detto il “Principe” grande promessa del calcio Sorano da qualche anno hai fatto la scelta del calcio a 5 perche’?

Calcio a 5 perche’ sono sempre stato affascinato da questo sport, spazi stretti e palla che corre veloce. E’ vero ho giocato in categorie importanti a 11 e con orgoglio ho indossato la maglia del Sora, ma la mia e’stata una scommessa che penso di aver vinto, soprattutto perche’ ho trovato una Societa’ e un Mister che mi hanno aiutato e sostenuto sotto tutti i punti di vista. Il soprannome di Principe??? Be dovete chiederlo ai miei compagni…

Sei sempre stato in squadre di alta classifica sfiorando piu’ volte il salto di categoria, come ci si sente ad essere un giocatore cosi’ importante?

Tasto dolente per me. Ho sfiorato piu’ volte il salto di categoria e questa cosa mi manda in bestia. Tante vicissitudini purtroppo lo hanno impedito, ma quest’anno pero’ e’ tutto diverso, siamo un gruppo stupendo, siamo tutti importanti allo stesso modo e abbiamo dato piu’ volte dimostrazione della nostra forza sia dentro che fuori dal campo.

Tre anni fa la scelta del Citta’ di Sora, motivo della scelta??

Il Citta’ di Sora per me e’ una seconda pelle ormai, la scelta e’ nata soprattutto per l’ottimo feeling che e’ nato con Mister Sandro Recchia, riesce sempre a tirare fuori il meglio di me in ogni circostanza e mi ha reso nel tempo un vero e proprio giocatore di futsal. Poi c’e’ la societa’ che sin dal primo giorno mi ha fatto sentire la sua presenza il Presidente Giannetti e il Vice Bilancetti sono una vera garanzia.

Con l’avvento dell’epidemia tutto si e’ fermato lasciando tanto in sospeso…come vedi il futuro???Questo maledetto virus ci ha frenati in un momento in cui la squadra girava in maniera perfetta e avevamo preparato nel dettaglio la supersfida con il Paliano. In questi giorni di stop pero’ siamo sempre rimastiuniti e compatti, la Societa’ mantiene alta l’attenzione perche’ speriamo che questo virus sia solo un brutto ricordo e si tornera’ in campo. Sono sicuro che ad oggi, con questo gruppoe questa Societa’ siamo imbattibili e riusciremo a conquistare il tanto desiderato salto di categoria. Be per me il futuro ha una sola lettere…Serie C!!! Comunque tranquilli ce la faremo…Andra’ tutto bene!