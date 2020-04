Sora (FR) – Calcio a 5, intervista al Presidente Mario Giannetti

In questo momento delicato vogliamo approfittare per rivolgere qualche domanda al Presidente del Citta’ di Sora C5 Mario Giannetti:

Presidente Giannetti in questo momento di Coronavirus abbiamo messo da parte tutto quello che fino ad ora era parte integrante della nostra vita quotidiana, ma vogliamo pian piano tornare alla normalita’, seppur difficile, quindi ne approfittiamo per qualche chiacchiera. Presidente da 10 anni al timone del Citta’ di Sora…gioie e dolori?

Si sono 10 anni conditi da gioie e dolori, gioie per i tanti trofei vinti, i tornei e i campionati ai quali abbiamo partecipato, da quelli provinciali a quelli nazionali fino ad arrivare a quelli Europei in Romania dove partecipammo al 1°campionato d’Europa di calcio a 5. Tanti ricordi belli indelebili, ma anche dolori per sconfitte ingiuste addii e sacrifici dentro e fuori dal campo fatti, ma che comunque ci hanno insegnato a crescere ed a maturare.

Finalmente dopo tanti anni di sacrifici e tentativi, quest’anno sembrava quello giusto…cosa e’ cambiato nel tempo per arrivare ai vertici?

Abbiamo impiegato 10 anni di programmazione e duro lavoro per arrivare ad assemblare una squadra che potesse lottare per i piani alti. Una squadra fatta da calciatori eccellenti ma soprattutto che tengono alla maglia che indossano e che nonostante il lavoro la famiglia ecc…danno il massimo per raggiungere l’obbiettivo. Una compagine che e’ legata dentro e fuori dal campo. Aver creato attorno a loro uno staff importante con due Mister, Preparatori atletici e dei Portieri di altissimo livello, in piu’ una struttura societaria che stia attenta ad ogni situazione dall’abbigliamento, ai tesserati, alle trasferte, agli infortuni, e tutto quello che ne consegue. Tutto ciò affinche’ il giocatore possa sentirsi tranquillo e sapere che dietro c’e’ una societa’ che lavora per loro.

Prima della sosta forzata in campionato occupate il 1° posto della classifica, come pensa andra’ dopo l’epidemia del virus?

Prima della sosta eravamo primi e saremmo rimasti primi, adesso attendiamo cosa decidera’ la LND se continuare il campionato oppure no. I ragazzi fremono per tornare a calcare il campo e dimostrare di essere i primi e vincere il campionato.

Nonostante le difficolta’ il Citta’ di Sora e’ sempre presente per la solidarieta’…

Le difficolta’ sono sotto gli occhi di tutti. Questa pandemia ha bloccato tutto nel mondo, ma noi stiamo comunque attenti alla solidarieta’ per stare vicino alla nostra citta’ di cui siamo innamorati essendo sorani veraci. Un piccolo gesto ma intriso di voglia di partecipare ed aiutare chi ha bisogno in questo momento. Ringraziamo la Vis Sora che ci ha coinvolti insieme alle altre societa’ di Sora e siamo orgogliosi di esserci sempre per la nostra citta’. Ce la faremo…Andra’ tutto bene.